Processo per la moglie e la suocera del deputato Soumahoro il via con la prima udienza per il 24 gennaio del 2024 davanti al giudice del Tribunale di Latina Simona Sergio. Stralciata la posizione di due imputati che sono irreperibili. Accolta la prospettazione del pm Andrea D'Angeli. Questa mattina si era svolta la discussione davanti al gup Pierpaolo Bortone e il pm aveva ricostruito i fatti chiedendo il processo per tutti mentre il collegio difensivo aveva chiesto il non luogo a procedere. Nell'inchiesta viene ipotizzata l'evasione fiscale. Un anno fa erano state emesse le misure interdittive dal gip Giuseppe Molfese.

Per quanto riguarda invece la seconda tranche dell'inchiesta dove viene contestato il riciclaggio e la frode, il Riesame ha confermato l'impianto accusatorio e si attende il deposito delle motivazioni.

Poco fa il gup ha disposto il rinvio a giudizio per l'inchiesta sulle coop e l'evasione fiscale.