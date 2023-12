Nella giornata di ieri, ad Aprilia, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nei confronti di un 40enne, con precedenti di polizia, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti contro familiari commesso nell'anno 2021, e per il quale l'A.G. di Latina ha emesso oggi l'ordine di esecuzione in carcere.

L'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina.