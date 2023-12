Il dipendente dell'Atac era intervenuto per aprire le porte ma quando era riuscito, il piccolo era caduto facendo un volo. Nel corso della drammatica testimonianza durante il processo di primo grado, l'imputato aveva ricordato più volte che voleva aiutare il bambino e la donna aggiungendo che la tragedia lo aveva profondamente turbato e segnato.

In base a quanto è emerso nel corso del processo, è stato l'imputato di sua iniziativa ad eseguire una manovra che purtroppo si è rivelata errata e fatale per il piccolo e lo ha portato alla morte. Nel tentativo di aiutare sia il bambino che la mamma, rimasti chiusi all'interno dell'ascensore, si è consumata la tragedia.

Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a otto mesi nei confronti dell'imputato che aveva cercato di liberare il bambino - caduto in una intercapedine dell'ascensore della stazione della metropolitana dove era rimasto intrappolato - insieme alla madre.

