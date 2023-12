«La mala gestio è emersa grazie alle denunce del sindacato Uiltucs di Latina nella persona di Gianfranco Cartisano che ha assistito i lavoratori dipendenti della cooperativa e del consorzio rimasti per mesi senza retribuzione. Nel processo il sindacato Uiltucs di Latina ed i singoli lavoratori costituiti parte civile, avranno modo di dimostrare il danno patrimoniale e non, conseguente ai reati tributari contestati agli imputati», osservano gli avvocati Mastrobattista e Agresti della parte civile.

E' emerso che ha cercato di insinuarsi allo stato passivo in questo caso di Aid, anche Michel Rukundo che ha reclamato la somma di oltre 14mila euro. La richiesta è stata respinta dal Tribunale per un motivo: la posizione è legata ad eventuali responsabilità della carica ricoperta. L'ammissione di costituzione di parte civile è un precedente unico perchè era stata riconosciuta per la prima volta l'ammissibilità come parti civili dei lavoratori e del sindaco che vantano rispettivamente un danno diretto e uno indiretto derivante dai reati tributari. Nella precedente udienza l'accusa aveva portato integrazioni investigative: erano state contestate altre 600mila euro di somme evase e il totale supera i due milioni e mezzo di euro. Le somme sono riferite al 2018 (450mila euro) e al 2019 (212mila euro).

Gli imputati sono tutti residenti tra Latina, Sermoneta e Sezze e hanno ricoperto ruoli apicali sia in Karibu e Aid. Ieri il gup Pierpaolo Bortone ha disposto il rinvio a giudizio per quattro dei sei imputati per due invece sono state disposte le ricerche perchè sono irreperibili e in aula si torna il 26 aprile mentre il 24 gennaio inizierà davanti al giudice Simona Sergio il processo per la moglie del deputato Soumahoro, la suocera e altri due imputati. L'accusa contestata per i presunti responsabili è quella di evasione fiscale per un importo pari a oltre due milioni e mezzo di euro. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Latin, dai pm Andrea D'Angeli, Giuseppe Miliano, dal Procuratore Capo Giuseppe de Falco. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Roccato, Borrè, Paletta, Giampietro, Cossa, Ciapanna..