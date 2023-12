Una manciata di minuti prima delle tre di ieri pomeriggio il gup del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ha letto il decreto che dispone il giudizio per la maxi evasione fiscale con le cooperative che si occupavano dell'accoglienza dei migranti. E' quello che per tutti è diventato prima il caso Karibu e poi lo scandalo Karibu.

In aula non c'erano gli imputati principali dell'inchiesta: sia la moglie che la suocera del deputato Soumahoro hanno preferito non essere presenti. Il magistrato al termine della camera di consiglio ha accolto la prospettazione della Procura e ha deciso che quattro imputati saranno processati, tranne due irreperibili. La prima udienza sarà a breve, tra poco più di un mese, per Liliane Murekatete, moglie del parlamentare, la suocera di Soumahoro, Marie Therese Mukamitisindo, Michel Rukundo e infine Ghislaine Ada Ndongo. Sono irreperibili Richard Mutanga (altro cognato di Soumahoro insieme a Rukundo) e una collaboratrice: Christine Kabukoma Ndyanabo Koburangyra. Il magistrato per entrambi ha disposto altre ricerche e in aula si torna il 26 aprile del 2024.