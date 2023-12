Una donna di 43 anni del capoluogo è finita in ospedale stamattina, trasportata d'urgenza in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le conseguenze di un incidente nel quale è rimasta coinvolta mentre percorreva via Gran Sasso d'Italia in bicicletta. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, un'automobile Toyota Yaris guidata da una cinquantenne è sbucata da via Monte Acuto urtando la ciclista. Per le conseguenze dello scontro e della caduta sull'asfalto, la donna investita ha richiesto i soccorsi del personale del pronto intervento sanitario.