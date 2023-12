Un insospettabile quarantenne di Latina è finito in manette venerdì pomeriggio, arrestato dalla Polizia perché trovato in possesso di una pistola, carica, di provenienza illecita. La scoperta è avvenuta in maniera fortuita all'interno di una camera di un albergo del capoluogo dove l'uomo soggiornava da alcune settimane. L'allarme era scattato perché l'ospite dell'hotel si era chiuso dentro e non rispondeva, quindi si era temuto che avesse avuto un malore. Quando finalmente ha aperto la porta erano già arrivati i soccorritori, compresi gli agenti che hanno notato una cartuccia su un mobile. Nella stanza c'era una calibro 7,65 con matricola abrasa.