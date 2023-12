Malore in montagna. E' stato soccorso con un elicottero dei Vigili del Fuoco l'uomo di circa 55 anni, originario di Latina che ieri, nelle prime ore del pomeriggio si è sentito male mentre era nei boschi del monte Semprevisa in una località non troppo distante da Bassiano.

Secondo le ultime ricostruzioni, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava facendo una passeggiata nei boschi assieme ad altri amici suoi coetanei. C'è da rilevare che nel corso della giornata di ieri le colline dei Lepini e la stessa montagna sono stati sferzati ripetutamente da forti raffiche di vento gelido che solo a tratti si interrompeva per poi riprendere a soffiare più forte.

E questa, si ipotizza, può essere stata la causa che avrebbe scatenato il malore accusato dall'uomo proprio mentre stava attraversando una zona impervia del Semprevisa.

Si sarebbe trattato quindi non di una caduta ma di un malore. La prontezza dei colleghi escursionisti ha fatto sì che la macchina dei soccorsi venisse correttamente allertata e l'uomo raggiunto dal personale medico dell'emergenza 118.

La centrale operativa del NUE (Numero unico per l'emergenza) ha contestualmente chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che con il Drago 140 del reparto volo di Roma Ciampino si sono levati in volo alla volta del Comune di Bassiano, e dopo alcuni tentativi, causa lo spazio circoscritto e le forti raffiche di vento, sono riusciti ad atterrare nel campo sportivo del Comune dove nel frattempo erano giunti sul posto anche i sanitari e il personale medico dell'emergenza 118 Ares di Latina con un'ambulanza ed un'automedica. L'uomo che era già stato portato giù dalle pendici della montagna è stato stabilizzato è traferito d'urgenza al Santa Maria Goretti di Latina per le cure del caso.