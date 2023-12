I Carabinieri della Stazione di Itri hanno dato esecuzione ad Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un cittadino straniero 62 enne domiciliato in Itri. Il predetto provvedimento scaturiva dalla denuncia in stato di libertà dello stesso, perché nel mese di agosto veniva sorpreso in possesso di una pistola calibro 40 priva di caricatore, occultata nel pantalone, arma che era stata asportata dall'abitazione ove era regolarmente detenuta dal legittimo proprietario un 88enne di Itri, momentaneamente assente dall'abitazione perché ricoverato presso l'ospedale di Formia nonché datore di lavoro della moglie dell'arrestato, quale collaboratrice domestica, che all'epoca veniva denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi