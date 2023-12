Nella mattinata di ieri 16 dicembre 2023 i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina congiuntamente a personale del locale NAS di Latina, in coordinamento con la locale Questura ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno effettuato un'operazione ad Alto impatto, finalizzata ad accrescere la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nei quartieri Q4 e Q5, per fronteggiare le emergenze criminali in una determinata area geografica della città. In tale circostanza i militari dell'Arma dei Carabinieri hanno effettuato controlli in materia di sicurezza alimentare, igiene e sicurezza degli alimenti in tre attività commerciali, non riscontrando carenze igieniche o anomalie e sottoposto al controllo della circolazione stradale 44 veicoli, elevando sette contravvenzioni al Codice della Strada, ed identificando complessivamente 96 soggetti.

Proseguiranno con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio, ulteriormente intensificati in vista delle imminenti festività ed affiancati ai servizi di prevenzione al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali.