Ieri 16 dicembre 2023 la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Latina diramava le ricerche di due individui che nel Comune di Sezze, dopo aver aggredito un operaio del luogo, percuotendolo e minacciandolo, gli sottraevano la propria autovettura facendo perdere le proprie tracce.

In breve tempo, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Sezze, già dislocata in area poiché in servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei furti in abitazione, riusciva ad intercettare l'autovettura oggetto di furto, anche mediante l'impianto satellitare di cui disponeva il mezzo, e dopo varie localizzazioni e protrattesi nei minuti successivi, per le quali è stata fondamentale l'attività di coordinamento delle centrali operative di Latina ed Aprilia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia unitamente a quelli della Stazione CC di Cisterna, intercettavano l'autovettura ad Aprilia, in località Campo di Carne, Via Callas, nei pressi del campo sportivo, ove i militari riuscivano a bloccare e ad immobilizzare i due rapinatori, un 47enne ed 24enne, padre e figlio, traendoli in arresto, così come disposto dall'A.G.

I due arrestati venivano trasferiti presso la Casa Circondariale di Aprilia.