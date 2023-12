Ha tentato il furto nel sito dismesso dell'ex stabilimento della Pettinicchio sull'Appia, a poca distanza da Latina Scalo, al confine tra i territori di Sermoneta e Latina.

Protagonista della vicenda un uomo di origine straniera, fermato immediatamente. In base ai primi riscontri voleva portare via alcuni metalli dall'area e non è escluso che il piano fosse stato preparato nel dettaglio. Sono stati gli agenti della Squadra Volante - impegnati nei servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati - ad intervenire, a sventare il furto e ad individuare il presunto responsabile sorpreso nel sito dismesso nel corso dell'operazione. A quanto pare l'uomo era su un furgone Fiat Ducato e aveva un generatore di corrente e un frullino per tagliare il ferro.

Quando è scattato l'allarme l'uomo di origine albanese, è stato individuato e denunciato. Il furto è sventato.