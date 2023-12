I furbetti della patente dovranno comparire in aula il prossimo 12 aprile del 2024 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina. L'inizio alle ore 9. E' questa la data fissata per il processo nei confronti di due stranieri di origine indiana che neanche parlavano l'italiano e hanno provato a superare il quiz per la patente contando su un appoggio esterno. C'era un suggeritore esterno che non è stato mai individuato che forniva un supporto esterno e offriva le risposte esatte.

Era stata una attività investigativa condotta dalla Polizia stradale di Latina. A bloccare i due uomini dopo che alcuni dipendenti della Motorizzazione si erano insospettiti e avevano dato l'allarme erano stati poliziotti.