Attimi di terrore, nella notte tra sabato e domenica ad Ardea, dove un giovane è stato ferito da un colpo di arma da fuoco.

I fatti sono avvenuti alle 3 circa, quando i carabinieri della locale Stazione sono stati allertati dalla clinica Sant'Anna di Pomezia, dove poco prima una donna aveva accompagnato il figlio, ferito da un proiettile alla mano.

Si tratta di un giovane di 24 anni, che ai militari ha raccontato di essere stato aggredito da alcuno sconosciuti. I fatti da lui testimoniati sarebbero avvenuti alle 23 circa di sabato, in via Monti di Santa Lucia ad Ardea, strada che il ragazzo stava percorrendo per tornare a casa.

Qui, ignoti avrebbero tentato di rapinarlo e lui, per difendersi, sarebbe caduto a terra. Nel momento in cui si stava rialzando, uno degli aggressori avrebbe estratto una pistola ed esploso il colpo che lo ha ferito alla mano. Il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 40 giorni. Le indagini sono in corso.