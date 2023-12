L'arresto è avvenuto nella giornata di venerdì, quando i Carabinieri, in base alle informazioni ricevute, hanno localizzato e tratto in arresto il cittadino oggetto della sentenza.

Nella giornata del 15 dicembre a Fondi, i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un provvedimento di arresto nei confronti di un cittadino del luogo. L'operazione è avvenuta in ottemperanza a un provvedimento emanato dalla Corte di Appello di Napoli, che stabiliva l'esecuzione di una pena residua di 5 anni, 5 mesi e 22 giorni di reclusione oltre che una multa di euro 36.000,00 e l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di 10 anni.

