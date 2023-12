Avevano trafugato dagli scaffali prodotti sanitari ma una volta superare le casse sono stati fermati e denunciati dai carabinieri.

Nella serata di venerdì 15 dicembre ad Aprilia, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per i reati di furto aggravato due cittadini, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile. I due sono stati fermati e identificati immediatamente dopo aver superato le casse di un supermercato, trovandosi in possesso di articoli sanitari del valore di 123 euro, occultati nei capi di abbigliamento indossati.