Si sono vissuti momenti di paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in un condominio popolare di viale Nervi per un incendio divampato nel sottoscala al civico 322. A bruciare in circostanze ancora poco chiare, è stata una catasta di materiali di scarto: in pochi secondi le fiamme hanno preso il sopravvento e una coltre di fumo ha invaso i piani sovrastanti. Quando è scattato l'allarme al numero unico d'emergenza 112 sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco che un'ambulanza del pronto intervento sanitario, oltre ai poliziotti delle pattuglie della Squadra Volante che hanno proseguito le operazioni di evacuazione del condominio iniziate spontaneamente dagli inquilini. Il rogo è stato domato in fretta, ma diversi residenti sono rimasti intossicati, tra i quali una bambina, a causa del fumo che ha invaso gli appartamenti dei piani superiori: quattro persone sono state medicate sul posto, senza la necessità del trasferimento in ospedale. Non si tratta comunque del primo episodio del genere registrato in quell'edificio, è molto probabile che le fiamme siano state appiccate in maniera intenzionale da qualcuno o in alternativa l'incendio potrebbe essere divampato in maniera accidentale in un contesto di degrado.