Nove anni e quattro mesi. E' la condanna emessa ieri dal giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario nei confronti dell'uomo di origine romena, accusato di aver sequestrato e violentato una adolescente di Latina, rimasta in balia per oltre quattro ore di Dragos, Daniel Marcu, 31 anni, romeno. L'imputato era stato arrestato poche ore dopo i fatti nel corso di una operazione lampo condotta dalla Polizia e al termine di una caccia all'uomo. Il sequestro era avvenuto nell'area dell'ex Intermodale di Latina ed era terminato nel cuore della notte. Ieri in aula il pm aveva chiesto la condanna a otto anni, dopo la camera di consiglio il giudice ha emesso la sentenza.