Maxi operazione antidroga a Latina dove da questa mattina la polizia di stato, con il supporto anche degli elicotteri, sta dando esecuzione a 15 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L'operazione scaturisce dalle indagini svolte nel 2022 che hanno riguardato la nota famiglia di Latina De Rosa, sotto scatto in seguito alle testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia. Indagini svolte sotto il coordinamento della Procura di Roma. L'accusa è quella di aver gestito il traffico di coca, crack e hashish nella città con base ai "Palazzi Bianchi", zona nell'immediata periferia della città che è da anni sotto osservazione.

