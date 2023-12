La stazione degli autobus di Latina è tornata a fare da scenario a un episodio di violenza, ancora una volta per mano di un gruppo di giovani nordafricani che agiscono serialmente in maniera corale, con i metodi propri del "branco". Come successo in altre circostanze, anche nel passato recente, in cinque o sei hanno avvicinato e accerchiato un ragazzo appena sceso da un autobus e lo hanno picchiato, impugnando anche delle mazze, per costringerlo a consegnare loro i soldi che aveva con sé, un bottino piuttosto magro perché la vittima si stava recando al lavoro in quel momento, non lontano dalle autolinee.

L'episodio si è registrato poco prima delle 9 di ieri quando il malcapitato, un giovane straniero impiegato come commesso in un negozio di via Emanuele Filiberto, tra le autolinee e il centro di Latina, come ogni giorno si stava recando al lavoro in autobus. Ma non appena è sceso dal mezzo pubblico, giusto il tempo di percorrere qualche metro, è stato avvicinato dal gruppo di sconosciuti che lo hanno costretto con la violenza a consegnare loro tutti i soldi che aveva con sé, circa cinquanta euro. A quell'ora non c'era più molta gente nel terminal, ma tra i presenti qualcuno ha dato l'allarme al 112 consentendo alle pattuglie dei Carabinieri di intervenire in zona con rapidità per raccogliere una descrizione dei fuggitivi e avviare le ricerche. Gli investigatori dell'Arma sono convinti che a colpire sia stato un gruppo di giovani che da qualche tempo cerca di assumere il controllo della zona tra le autolinee e il quartiere Nicolosi ed è in questa direzione che procedono le indagini per risalire agli autori della rapina.

Lo scippo a piazza Orazio

In ogni caso la microcriminalità nel capoluogo è tornata a vivere un periodo di fermento e lo testimonia anche il fatto che quello registrato nella zona della stazione dei bus non è stato l'unico episodio simile della giornata di ieri. Poco prima, nelle prime ore del mattino, si era registrato uno scippo dall'altra parte della città. Nella zona di piazza Orazio un'anziana donna è stata derubata da uno sconosciuto che le ha strappato la borsa dalla spalla mentre camminava a piedi. Anche lo scippatore a sua volta si sarebbe mosso senza mezzi: è arrivato di soppiatto, probabilmente dopo avere studiato i movimenti della vittima, e si è allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce tra i palazzi circostanti nella zona dell'ex Villaggio Trieste.