Nella serata del 16 dicembre scorso, a Sermoneta, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli di Bassiano, hanno deferito in stato di libertà nella fragranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un soggetto residente a Sermoneta in possesso di 4 grammi di cocaina e 70 grammi di hashish a termine di perquisizione domiciliare, operata dai militari nel corso di un controllo della persona presso il proprio domicilio dove già sottoposto a detenzione per analogo reato.