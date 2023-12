Un grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi in via del Lido, nella rotatoria all'incrocio con lo svincolo della strada statale Pontina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con pattuglie per i rilievi e la gestione della viabilità, un'auto Lancia Ypsilon guidata da un uomo di settant'anni si è scontrata con un ciclomotore guidato da una quindicenne. In seguito alla caduta, l'adolescente ha riportato traumi che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario per il trasporto in ospedale con l'urgenza riservata ai codici rossi. Non sono mancati i disagi per la viabilità, letteralmente paralizzata a causa della chiusura della rotatoria durante gli accertamenti.