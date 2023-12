La corsia sud della Pontina in questo momento è bloccata a causa di un grave incidente stradale verificatosi poco dopo lo svincolo per via del genio civile in direzione del capoluogo pontino. Il personale del 118 giunto sul posto, sta effettuando le manovre salvavita di rianimazione su un uomo che stava tentando di attraversare la via Pontina all'altezza del km 52+300, quando è stato colpito da un fuoristrada in transito. Sul posto oltre all'ambulanza e all'auto medica anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Al momento la strada è chiusa in direzione sud con deviazione su via Selciatella.