Il giudice del Tribunale di Latina Mario La Rosa ha sciolto la riserva e ha concesso gli arresti domiciliari a Fabrizio Giovannelli, 19 anni, accusato di tentata estorsione nei confronti di un 22enne.

Al termine dell'interrogatorio nel corso del quale l'indagato si era difeso, il giudice ha accolto la richiesta degli avvocati difensori Giancarlo Vitelli e Alessia Righi che avevano presentato la richiesta.

Nel corso dell'interrogatorio aveva offerto al giudice una ricostruzione compatibile con quello che aveva riferito la parte offesa.

L'ordinanza di custodia cautelare era stata firmata dal giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Latina dopo l'aggressione avvenuta in un appartamento di viale Nervi.

Il giovane era indiziato dei reati di tentata estorsione, violenza e minaccia aggravata e spaccio per recuperare una somma di denaro relativa ad una cessione di droga che la vittima.