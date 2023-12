Inchiesta chiusa dalla Procura per l'indagine sullo scandalo Karibu che aveva portato a fine ottobre agli arresti domiciliari i componenti del Cda della Karibu: Liliane Murekatete, moglie del deputato Soumahoro, la suocera Marie Therese Mukamitsindo, mentre il cognato del deputato Michel Nukundo aveva ottenuto gli obblighi di dimora. Sono stati sottoposti ad un provvedimento restrittivo confermato dal Tribunale del Riesame di Roma.

Nell'inchiesta era finito anche Richard Mutangana. In attesa del deposito delle motivazioni con cui i magistrati romani hanno mantenuto inalterato il castello accusatorio per chi aveva impugnato l'ordinanza, la Procura ha chiuso l'inchiesta.

Gli accertamenti condotti dai pubblici ministeri Andrea D'Angeli, Giuseppe Miliano, dal Procuratore Capo Giuseppe de Falco, avevano portato ad ipotizzare a vario titolo nei confronti dei presunti responsabili, i reati di autoriciclaggio, frode nelle pubbliche forniture e bancarotta. L'inchiesta ha permesso di ricostruire le spese con i soldi destinati ai migranti: tra cui acquisti in negozi di lusso e cene nei ristoranti.