Un tragico incidente stradale si è registrato ieri pomeriggio, poco dopo le 17, sul tratto della salita di Sant'Andrea nel tratto dell'Appia al confine tra Fondi e Itri. Il bilancio è di un morto e due feriti. Fondi piange l'ennesima vittima della strada, si tratta del 28enne Davide Tenore per il quale è stato inutile il trasporto in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Coinvolte tre autovetture, una BMW, una Porche e un Fiorino di Acqualatina e un mezzo pesante Peugeout. Ad intervenire per primi gli automobilisti che stavano transitando in zona. Poi si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto si sono portate tre autoambulanze e un'automedica, gli agenti della Polizia locale coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro, quelli del locale Commissariato di polizia al servizio del vice questore Raffaele Iasi, ma anche i Falchi pronto intervento del presidente Mario Marino e i vigili del fuoco.



Tre i feriti che hanno necessitato di cure, due in codice rosso, tra i quali anche il 28enne che è apparso subito in condizioni critiche. Il mezzo aereo per lui è atterrato al campo sportivo Madonna degli Angeli di Fondi. Alla Municipale l'arduo compito di ricostruire la dinamica dello scontro, mentre i vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati ad estrarre i feriti dai rottami delle auto. A supporto, per la viabilità, polizia e Falchi che hanno dovuto gestire il traffico considerando che la strada è rimasta chiusa per diverso tempo, con i mezzi fatti deviare verso Sperlonga per proseguire il collegamento da Fondi e Itri.