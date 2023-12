L'asfalto cede improvvisamente e si forma un'enorme buca in via Toscanini, un pericolo enorme per i tanti automobilisti che percorrono la strada. Il fatto è accaduto pochi minuti fa ad Aprilia all'altezza dell'intersezione con via Cagliari, la buca si è formata in un punto dove pochi giorni fa erano stati eseguiti, in virtù del forte traffico che si registra in questo orario è intervenuta la polizia locale, che ha interdetto la corsia e allertando i tecnici di Acqualatina, che dovranno intervenire per la riparazione.