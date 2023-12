Nel corso del pomeriggio del 19 dicembre c.a. a Latina (LT), i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino in coordinamento con la Stazione Carabinieri di Borgo Podgora, a conclusione di mirata attività info-investigativa, traevano in arresto in flagranza per i reati di detenzione illegale di armi alterate, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente), cittadino residente a Latina, già colpito da altri precedenti di Polizia il quale a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di complessivi kg 3,836 di sostanza stupefacente tipo Marijuana, gr 325 di sostanza stupefacente di tipo hashish e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché di una pistola revolver marca Beretta calibro 32 risultata provento di furto in nel 2021 a Pontasserchio (PI), una pistola calibro 9 opportunamente alterata al fine di permettere l'inserimento di un silenziatore artigianale risultata provento di furto nel 2017 a Ciampino (RM), 21 cartucce calibro 9 e 20 cartucce calibro 32. L'arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di latina a disposizione della competente A.G.