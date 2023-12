Un incidente autonomo è accaduto poco fa su via Sermonetana alle porte del comune lepino. Un furgone per il trasporto di alimenti, con alla guida un 61enne della zona, si è ribaltato su un lato. Immediate le richieste ai soccorsi, con l'arrivo in luogo di un'ambulanza, auto medica, e una squadra dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso, uscendo da solo dall'abitacolo. Visitato in luogo, non avrebbe riportato ferite tanto da rifiutare il trasferimento al pronto soccorso.

Disagi per il traffico veicolare in ambo le direzioni.