Obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria: sono le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Cassino nei confronti di due persone, un uomo e una donna residenti a Formia, uniti dal compimento di una attività illecita ma anche da un legame sentimentale. Partendo dalle verifiche sulla corretta distribuzione di medicinali presso diverse farmacie della provincia pontina e di quella frusinate, approfondendo in particolare i casi di eccessivo e non giustificato volume di prescrizioni di un farmaco ad azione stupefacente, oppioide semisintetico (il cui principio attivo è l'ossicodone, caratterizzato da una molecola strutturalmente correlata a morfina e codeine) all' inizio del corrente anno è stata avviata una intensa attività investigativa.

A svilupparla, i NAS Carabinieri di Latina con la collaborazione dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, il cui lavoro è stato coordinato e diretto dalla Procura della Repubblica di Cassino. Ci si è subito resi conto che era stata portata avanti un' attività illecita su cui bisognava far luce. E così è stata avviata tutta una serie di accertamenti, un lavoro minuzioso, certosino che poi darà i suoi frutti, basato su una attività investigativa tradizionale con servizi di osservazione e pedinamento, acquisizioni documentali, ricognizioni fotografiche.

Tali metodi hanno permesso agli investigatori di definire il modus operandi della coppia, conseguentemente raggiunta dalle misure cautelari. Si è anche appurato che entrambi, l' uomo e la donna erano gravati da precedenti specifici. Secondo quanto reso noto dai carabinieri del Nas sono stati riscontrati numerosi episodi che hanno visto i due recarsi presso farmacie delle province di Latina e di Frosinone per effettuare la spendita di ricette mediche, falsificate nel contenuto.

Le stesse, è stato accertato, erano anche provento di pregressi furti perpetrati ai danni di aziende ospedaliere, studi medici e di medicina generale. Le ricette non venivano falsificate solo attraverso la compilazione e la firma dei due indagati.

Ad agevolare e completare il tutto anche l' apposizione di timbri, sottratti in precedenza ad ignari medici. In tal modo la truffa era bella e servita, tanto che a cascarci è stata anche l' ASL di Latina poiché ha corrisposto alle farmacie circa 100000 euro per il rimborso delle ricette.Un vero e proprio danno dunque per le casse del Servizio Sanitario Nazionale. A smascherare la truffa ci hanno però pensato I carabinieri del Nas di concerto con quelli della Compagnia di Formia che nella giornata di ieri hanno concluso l' indagine, denominata "Love for dru" finalizzata al contrasto dei reati di ricettazione, falso materiale in certificazioni mediche e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, con l' esecuzione nei confronti della coppia residente a Formia, delle misure cautelari dell' obbligo di dimora e dell' obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.