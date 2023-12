L'impatto tra le due auto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri all'incrocio tra strada Chiesuola e via del Saraceno. Una Golf Volkswagen guidata da un ventenne si è scontrata con una Ford Focus C-Max, che in seguito all'urto è poi finita fuori strada. Ad avere la peggio è stato il settantenne che sedeva al volante di quest'ultima, trasportato in ospedale con l'urgenza riservata ai codici rossi: don Dario Bottiglia, originario di Terracina, per molti anni parroco della zona dove si è registrato l'incidente, è morto alcune ore dopo il ricovero. Per gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale di Latina.