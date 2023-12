Nel corso della decorsa notte i Carabinieri della Stazione di Aprilia, hanno deferito in stato di libertà per il reato di oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale un cittadino classe 61, residente a Olevano Romano (RM).

Il predetto, mentre si trovava all'interno di un panificio del posto, in evidente stato di ebrezza alcolica, inveiva contro i lavoratori dipendenti.

All'arrivo dei militari il soggetto perseverava nella sua condotta rifiutandosi declinare le proprie generalità di esibire i documenti utili all'identificazione, cercando di aggredirli, senza riuscirci.

Nella circostanza non venivano arrecati danni a persone e cose.