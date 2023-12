In seguito alla tragica perdita di Don Dario Bottiglia avvenuta ieri, mercoledì 20 dicembre, in un incidente stradale all'incrocio tra via del Saraceno e Strada Chiesuola nel Comune di Latina, l'Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS sollecita nuovamente interventi immediati per garantire la sicurezza stradale in quella zona.

L'Associazione sottolinea che già il 22 febbraio 2023 ha inviato una segnalazione alla Prefettura di Latina riguardante l'assenza di segnaletica verticale e orizzontale in Via del Saraceno, un tratto di strada classificato ad alta incidentalità dalla Provincia. La segnalazione evidenziava anche l'assenza di segnaletica verticale di preavviso (ovvero STOP - DARE PRECEDENZA) 150 m prima dell'incrocio, conforme al Codice della Strada.

La Prefettura di Latina ha risposto prontamente, sollecitando il Comune e la Provincia di Latina a intervenire per superare le criticità segnalate. Tuttavia, ad oggi, l'unico intervento effettuato è stato il ripristino del segnale di stop verticale sulla Via del Saraceno, mentre mancano segnali essenziali, come il "segnale di preavviso di fermarsi e dare precedenza," come richiesto dal Codice della Strada e la segnaletica orizzontale che risulta illeggibile, contribuendo a un ambiente stradale pericoloso e confuso per gli automobilisti.

L'Associazione, alla luce di questa tragedia e dei numerosi incidenti registrati in passato in quell'intersezione, rivolge un sentito appello al Sig. Prefetto affinché intervenga presso le istituzioni competenti per garantire la sicurezza dell'incrocio.