Il Comune ha previsto una variazione di bilancio da 150mila euro per pagare all'amministrazione provinciale i danni all'ex Rossi Sud provocati da incuria e vandalismo da parte dei rom ospitati nella struttura. Il dato è emerso nel corso del consiglio consumale di ieri nel merito della discussione e delle spiegazioni fornite dall'assessore Ada Nasti in merito al punto sulla ratifica della delibera di giunta per una variazione di bilancio complessiva da poco più di 9 milioni di euro. «Abbiamo fatto un sopralluogo nell'area come amministrazione – ha spiegato l'assessore - sono stati fatti molti danni, distrutte porte, vetri, bagni, rovinato l'impianto di riscaldamento. Ora dobbiamo prevedere questi soldi in bilancio».