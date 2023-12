La Polizia di Stato di San Felice, in collaborazione con la Squadra Mobile di Udine, ha tratto in arresto un trentenne del Bangladesh in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Udine in data 18.12.2023 a firma del Sostituto Procuratore dott.ssa Claudia Danelon, dovendo l'indagato espiare una pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, perpetrati sul territorio della provincia di Udine.

In particolare già dal 2011 la moglie dell'indagato rappresentava di aver subito dallo stesso delle aggressioni fisiche, ma solo nel 2013 la stessa sporgeva regolare denuncia, rappresentando che malgrado si fosse volontariamente allontanata dalla casa coniugale l'indagato continuava a minacciarla di morte e ad aggredirla fisicamente in luoghi pubblici e alla presenza di minori.

L'uomo è stato rintracciato nel territorio comunale di San Felice Circeo ad esito di accurata attività investigativa svolta dai poliziotti del Commissariato di Terracina, che effettua un costante monitoraggio della comunità bengalese presente in quei territori.

Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Latina.