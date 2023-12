Ieri mattina 21 dicembre c.a. a Latina, in esito a un servizio straordinario di controllo del territorio svolto in coordinamento con locale Questura e Comando Provinciale della Guardia di Finanza nei quartieri Q4 e Q5 di questo centro, unitamente a personale del N.A.S., sottoponevano a controllo tre attività commerciali, segnalandole due rispettivamente per violazioni in materia di sicurezza alimentare e sicurezza degli alimenti sequestrando 120 kg di alimenti vari per la mancata tracciabilità degli stessi ed emanando sanzioni per euro 2.000,00.

In esito al controllo della circolazione stradale, sono stati controllati 19 veicoli e 28 soggetti.