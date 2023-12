E' entrato in un ristorante pizzeria nel cuore della notte di Latina in via del Lido e ha preso all'interno dal locale by Night, dopo che ha tagliato il lucchetto posteriore dell'attività: un astice vivo, centinaia di bottiglie di vino e infine anche i soldi che erano in cassa. Subito è scattato l'allarme e gli agenti della Squadra Volante impegnati nei servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati, sono prontamente intervenuti e hanno fermato il presunto responsabile all'interno del locale. A quel punto è stato bloccato in flagranza di reato con l'accusa di furto aggravato.

Il giovane si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. A quanto pare non sarebbe la prima volta che il presunto responsabile dei fatti sarebbe stato sorpreso a rubare nel locale.

L'operazione rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio predisposte dal Questore di Latina Raffaele Gargiulo per la prevenzione dei reati di natura predatoria a partire dai furti nelle attività commerciali e nelle abitazioni