Prosegue l'attività della Guardia di Finanza di Latina per tutelare la sicurezza dei cittadini. I militari hanno sequestrato oltre 600 articoli pirotecnici illegali pari a 315 chili di materiale esplodente. Nel corso dell'attività è stato denunciato un uomo di 30 anni di origine campana. In questo ambito i finanzieri del Gruppo di Latina, coordinati dal tenente colonnello Ivano Cerioni, anche con appostamenti e analisi investigative hanno individuato e sequestrato un elevato quantitativo di prodotti pirotecnici.

I prodotti non erano conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Sono stati pubblicizzati e proposti per la vendita su piattaforme social in assenza delle autorizzazioni e a prezzi competitivi. Sotto chiave sono finiti manufatti artigianali senza etichettatura (tra cui bombe carta, candelotti, cipolle, candelotti e colpi di batterie di lanci con apertura aerea), erano custoditi in assenza delle più elementari regole di sicurezza ed erano pronti per essere immessi in commercio sul retro di un capannone industriale ut8ilizzato all'esercizio dell'attività di sostituzione e riparazione pneumatici dove erano presenti numerose carcasse.

Sono in corso altri accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei flussi di denaro movimentati al fine di verificare la posizione dei responsabili dal punto di vista fiscale e individuare la filiera. L'operazione testimonia la costante attenzione della Finanza rivolta alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. L'attività rientra nell'ambito dei servizi predisposti dal Comandante Provinciale il colonnello Giovanni Marchetti