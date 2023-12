Natale sicuro a tavola. I Carabinieri del Nas di Latina hanno controllato la tracciabilità di panettoni e pandori, biscotti, torroni, torte, tutto quello che la tavola offre a Natale. I controlli hanno riguardato diversi step, sia nella fase di produzione che in quella di distribuzione che in quella di vendita al dettaglio. Non solo dolce ma le ispezioni hanno interessato anche prodotti salati nel segmento della gastronomia.

Non sono mancate le criticità durante l'attività investigativa che ha interessato tutta Italia. A Latina in un laboratorio di produzione dolciaria sono finiti sotto chiave ben 70 chili di prodotti di gastronomia e dolciari. Erano stati confezionati senza tracciabilità, riscontrate gravi carenze di natura igienica e sanitaria. La conseguenza è stata una: sospensione dell'attività. Le multe ammontano a 2500 euro mentre il valore della struttura sospesa è pari a 500mila euro. Sempre nel capoluogo pontino in un'altra pasticceria, sono stati sequestrati 20 chili di prodotti dolciari senza tracciabilità. La sanzione ammonta a 1500 euro.

I controlli dei militari - coordinati dal comandante il maggiore Felice Egidio - hanno interessato anche altri centri della provincia.

A Terracina in questo caso in un panificio sono emerse gravi carenze igieniche e sanitarie e gli uomini dell'Arma hanno chiamato il Dipartimento di prevenzione della Asl di Latina che ha disposto l'immediata sospensione dell'attività. Le sanzioni amministrative contestate ammontano a 3mila euro mentre il valore della struttura sospesa è di 150 mila euro. Infine nel sud della provincia di Latina in una pasticceria di Formia sono stati sequestrati 300 chili di alimenti vari: dai sughi pronti a dolci, ai rustici fino alla carne. Gli investigatori del Ministero della Salute hanno verificato che non vi era la tracciabilità e sono state elevate sanzioni pari a 2mila euro. I controlli sono stati intensificati in particolare ai rivenditori di articoli natalizi e alimenti tipici. In tutto sono state 25 le attività ispezionate, di cui 12 risultate non conformi. Sono state 16 le violazioni amministrative rilevate per un ammontare di 15440 euro per carenze igienico - sanitarie e strutturali oltre alla non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo e la mancata tracciabilità degli alimenti. La parola d'ordine è sempre una: prevenzione.