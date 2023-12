Nella serata di ieri 22 dicembre a Norma, i Carabinieri della locale Stazione a seguito di controllo della circolazione stradale, deferivano in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti cittadino classe 2002 residente a Norma poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare su veicolo, veniva trovato in possesso di uno spinello. Successivamente la perquisizione si estendeva al proprio domicilio, dove si rinvenivano ulteriori gr 16,5 di hashish, un bilancino ed oggetti per il confezionamento.