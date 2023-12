Minaccia di ferirla con un coltello, lei riesce a chiedere aiuto ai Carabinieri. Non si ferma nemmeno a Natale l'ondata di violenza nei confronti delle donne. Se è pur vero che le festività, la convivenza forzata tra parenti anche solo per qualche ora, favoriscono l'emergere di attriti e/o rancori, nulla può giustificare quanto accaduto ieri in un'abitazione di Aprilia. Sembra che i rapporti tra i due conviventi fossero difficili e tesi da tempo. La donna però, nonostante reiterate pregresse minacce in qualche caso addirittura scaturite in aggressioni fisiche, non sembra aver sporto denunce. Nemmeno quando sarebbe stata picchiata. Ieri però, una delle consuete discussioni di coppia ha innescato quella che poteva anche sembrare la solita lite. Solo che ad un certo punto l'uomo ha preso un coltello dal cassetto della cucina e con quello avrebbe minacciato la compagna. Lei a quel punto, si sarebbe rifugiata in una delle stanze dell'abitazione da cui ha chiesto aiuto al 112.