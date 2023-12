Ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone per le ferite riportate. Sarebbe stato vittima di un'aggressione da parte dell'ex marito dell'attuale compagna.

Ferito un cinquantenne residente a Sezze. È successo nel tardo pomeriggio di ieri ad Amaseno.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.



Una lite sfociata in aggressione ieri ad Amaseno. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, tra il ciociaro e il pontino sarebbe nata una discussione. Dalle parole l'ex marito dell'attuale compagna del cinquantenne, sarebbe passati ai fatti. Avrebbe aggredito l'uomo di Sezze che è stato trasportato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone per ricevere le cure del caso. Fortunatamente, l'aggredito non ha riportato gravi conseguenze e non corre pericoli. L'episodio, accaduto nel pomeriggio di ieriè stato segnalato ai carabinieri, che sono intervenuti subito per tutti gli accertamenti del caso e per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Come abbiamo detto, l'uomo non ha riportato gravi traumi, anche se ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari della struttura ospedaliera del capoluogo.

Non si esclude che nei prossimi giorni possano essere presi provvedimenti nei confronti dell'uomo che, sempre secondo le accuse, avrebbe malmenato il cinquantenne di Sezze. Sembra che all'aggressione fosse presente anche il genero.