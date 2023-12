E' stato trovato esanime e in una pozza di sangue in uno dei vicoli del centro storico di Velletri. Un fatto di particolare violenza e sul quale si addensa un fitto mistero, con i carabinieri chiamati a far luce sull'accaduto. Sono in corso da parte dei militari della locale stazione le indagini per scoprire chi ha ferito gravemente un 47enne di Albano che sta lottando in queste ore tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale dei Castelli a seguito dell'emorragia scaturita dai fendenti sferrati probabilmente con un grosso coltello. L'uomo è stato soccorso da due passanti, con la posizione di uno dei due che sarebbe al vaglio degli inquirenti.



Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato nella centralissima via San Pietro. Lì secondo quanto raccontato ai carabinieri i due stranieri di origine che albanese hanno notato il corpo esanime a terra del 47enne. Preso di peso è stato portato d'urgenza presso il nosocomio del territorio. L'equipe medica che ha preso in cura il 47enne ha riscontrato molte ferite da taglio, la gran parte sferrate all'altezza del torace e dell'addome. Lo staff sanitario è riuscito ad arrestare l'emorragia, con l'uomo sottoposto anche a diverse trasfusioni. Le sue condizioni rimangono delicate, con la prognosi ancora riservata.