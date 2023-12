Notte violenta a Santi Cosma e Damiano, lungo via Francesco Baracca, dove al termine di una discussione quattro persone sono rimaste ferite ed hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. La vicenda, che comunque è ancora in via di chiarimento, ha visto protagoniste sei persone: tre di Ausonia, una di Marina di Minturno e altre due, un uomo di origine straniera di ventisette anni e una donna di ventinove anni, abitanti a Santi Cosma e Damiano.



Le varie fasi dell'episodio, accaduto l'altra notte, sono ancora da accertare, ma pare che i sei si trovassero all'interno di un locale e una volta usciti avrebbero avuto una discussione, che è poi degenerata a tal punto che è spuntato un coltello, in mano allo straniero. Secondo alcune indiscrezioni pare che lo straniero abbia colpito con un'arma da taglio i quattro giovani in varie parti del corpo senza però procurare gravi ferite, ma che comunque hanno costretto gli stessi a recarsi presso il nosocomio formiano.



Sta di fatto che i quattro, due ventinovenni e un trentunenne, tutti di Ausonia, e un ventinovenne di Marina di Minturno, hanno riportate delle ferite da arma da taglio, tanto che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. Qui i sanitari hanno riscontrato ferite in varie parti del corpo, fortunatamente, non in zone vitali. Ed infatti se la caveranno tutti e quattro in pochi giorni, come certificato dai sanitari, tanto che, dopo le cure del caso, sono stati tutti dimessi; ma gli stessi hanno poi presentato denuncia nei confronti del ventisettenne straniero e della ventinovenne, già nota alle forze dell'ordine.