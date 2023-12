A poche ore dal cenone della vigilia di Natale si è consumato un dramma a Latina, l'improvvisa scomparsa dello storico commerciante Carlo Pica, sessantenne titolare, con la famiglia, di concessionarie di moto sia nel capoluogo che ad Anzio, la sua città d'origine. Il corpo esanime dell'imprenditore è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri, all'interno della sua auto, in via Ponchielli, traversa di via Don Torello nei pressi del negozio.



L'attività commerciale era chiusa, ma zio Carlo, come lo chiamavano affettuosamente gli amici e gli appassionati delle due ruote che si servivano da lui, si era recato comunque a Latina per una corsetta prima di Natale. Grande appassionato di podismo, infatti, non voleva rinunciare al suo allenamento neppure ieri, sebbene da qualche giorno si sentisse poco bene. Lo sapevano anche i familiari, che ieri hanno iniziato a cercarlo dopo avere provato, invano, a contattarlo telefonicamente.



È stato proprio un parente a rintracciarlo, tracciando la posizione del suo smartphone, privo di sensi all'interno dell'auto in sosta lungo via Ponchielli, la strada di accesso alle scuole Galilei e Mattei, ma anche a un ingresso secondario del campo di atletica leggera dove si recava spesso per correre.



Non è chiaro da quanto tempo il sessantenne fosse stato colto dal malore, ma sono intervenuti immediatamente i soccorritori del pronto intervento sanitario con ambulanza e automedica per un lungo, ma inutile, tentativo di rianimazione: dopo circa 40 minuti di massaggio cardiaco, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo per arresto cardiaco.

Intanto in queste ore si sta diffondendo la notizia della scomparsa dello storico commerciante di moto, la cui popolarità era stata alimentata, di recente, da un'efficace campagna pubblicitaria, lanciata nella zona del litorale romano attraverso simpatici video diffusi sui social network. In tanti si stanno stringendo alla famiglia Pica in queste drammatiche ore.