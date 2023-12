Incendio notturno nel parcheggio dell'ex centro commerciale "Il Tulipano", a fuoco due auto. Nella notte di Natale un rogo si è verificato nel quartiere Primo di Aprilia, più precisamente nel parcheggio in via Ugo La Malfa dove sono andate a fuoco due auto: una Fiat Panda e una Mini. Il rogo si è verificato poco dopo le 5 di notte, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aprilia che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e successivamente l'azienda Damacar che ha provveduto alla pulizia e alla messa in sicurezza del parcheggio e della strada dove erano finiti alcuni detriti provocati dalle fiamme.