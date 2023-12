La giovane ha però reagito con coraggio e sangue freddo, graffiandolo sul viso e riuscendo a scappare per chiedere aiuto.

La ragazza stava passeggiando in strada, quando improvvisamente è stata aggredita dall'uomo che, dopo averla scaraventata a terra e colpita con diversi pugni sul volto, ha tentato di abusare sessualmente di lei.

Nella serata della vigilia di Natlae, sabato 24 dicembre, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Latina hanno tratto in arresto un uomo, cittadino extracomunitario, accusato di tentata violenza sessuale e lesioni ai danni di una minorenne.

