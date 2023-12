Alla fine è andata come non doveva andare: la vigilia di Natale, nonostante tutti gli appelli di residenti e operatori del quartiere della movida di Formia, quello di Mola, ha trasformato i vicoli del borgo in un imbuto senza via di fuga, con centinaia di persone, soprattutto giovanissimi che hanno potuto fare usi e abuso di alcol dentro un pezzo di città totalmente fuori controllo. Una lettera aperta dei residenti, pubblicata circa una settimana prima di Natale, aveva sollecitato maggiori controlli sia sull'applicazione del divieto di somministrazione di alcool ai minori di 18 anni, sia sul rispetto delle regole sulla circolazione stradale e sui parcheggi, queste ultime de tutto ignorate con un caos che si è fatto sentire anche sul resto delle arterie interne oltre che sul lungomare.

Sempre nella settimana che ha preceduto il Natale il gruppo consiliare del Partito Democratico aveva chiesto al sindaco e alla polizia locale di attivare maggiori controlli nel quartiere di Mola in concomitanza con le due date considerate critiche per l'affluenza nei locali della movida.

I due giorni seguenti la supermovida del 24 dicembre sono stati costellati di critiche da parte di molte associazioni ma anche da taluni esponenti politici, come Paola Villa, consigliera di opposizione del gruppo «Un'altra Città-Movimento 5 Stelle». In realtà la sequenza di immagini su un quartiere intasato e fuori da ogni controllo è stata uguale a quella degli altri anni, dunque non è servita la richiesta preliminare di controlli.