Nel pomeriggio del 24 dicembre scorso, ad Aprilia, i Carabinieri della locale Stazione, durante un servizio svolto alla prevenzione e repressione del reato di violenza di genere, a seguito di formalizzazione di denuncia querela per maltrattamenti in famiglia consumati nel territorio cittadino, al confine con Velletri, intervenivano presso l'abitazione della stessa, fermando il compagno, un cittadino classe 88, il quale veniva sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa ed allontanato dall'abitazione.

