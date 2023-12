Un grave incidente stradale con diverse persone ferite si è registrato poco fa sulla Frosinone mare nel territorio del comune di Sonnino (a confine con Roccasecca dei Volsci). Il tratto della strada al momento è chiuso per permettere i soccorsi alle persone coinvolte nel sinistro. Sul posto diversi mezzi di emergenza. Vista la gravità della situazione sono stati attivati anche due eliambulanze con una che in questo momento sta trasferendo un bambino in una struttura della Capitale. Gli altri coinvolti nell'incidente sono stati trasportati all'ospedale di Terracina e al Santa Maria Goretti di Latina.

Seguiranno aggiornamenti